Kultur in Radevormwald : Musikschule hat die Krise gut gemeistert

Kultur in Radevormwald

Die Musikschule bietet nach den Sommerferien wieder neue Kurse an. Foto: Wolfgang Scholl

Radevormwald Bei der Jahreshauptversammlung wurde auf die vergangenen schwierigen Monate zurück geschaut – und in die Zukunft. Ein großer Dank gilt den Schülern und Eltern, von denen die Verantwortlichen viel Solidarität erfahren haben.

Der Vorstand und die Leiter der Radevormwalder Musikschule haben den Verein bisher erfolgreich durch die Krise gelenkt. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend ließen die Verantwortlichen nicht nur 2019 Revue passieren, sondern nutzten die Versammlung auch, um einen Blick auf die turbulenten Monate im Jahr 2020 zu werfen.

„Ein großer Dank gilt den Schülern und Eltern, von denen wir Solidarität erfahren haben. Sie haben Verständnis gezeigt und sich schnell auf unsere Online-Angebote eingelassen“, sagt Vorsitzender Jürgen Greif. Als die Musikschule aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen wurde, haben die 30 Dozenten der Schule schnell reagiert und ihren Unterricht online durchgeführt. Unterrichtsausfall gab es an der Rader Musikschule aufgrund der Pandemie kaum.

Die Musikschule war eine der ersten Musikschulen, die den Antrag auf NRW-Soforthilfe gestellt hat. Die finanzielle Situation der Schule und auch die der freiberuflichen Dozenten konnte unter anderem mit dieser Hilfe aufgefangen werden. „Wir haben die Krise bisher unbeschadet überstanden“, sagt Jürgen Greif. Zu verdanken hat die Musikschule das auch Regina Kühn, die in dem Sekretariat unzählige Telefonate mit Behörden, Eltern und Dozenten geführt hat.

Der größte Erfolg des vergangenen Jahres war der Umzug an die Hermannstraße. In dem Gebäude der ehemaligen Hauptschule findet der Musikunterricht jetzt gebündelt statt und auch das Büro ist im Januar an den neuen Standort umgezogen. Im Mai startete die Musikschule wieder mit dem Präsenzunterricht.