Radevormwalder Bürgerhaus Musikschule feiert Jubiläum – und verabschiedet ihren Leiter

Für den musikalischen Teil sorgte ein Quartett um Zsuzsanna Pènzes-Büdenbender (Bratsche), zu dem auch Gisèle Blondeau (Kontrabass), Gregor Büdenbender (Querflöte) und Gerhard Preuten (Klavier) gehörten. Mit einer Sinfonie in D-Dur von Dittersdorf, „The Best of Queen“ und Themen aus „Miss Marple“ traf diese ungewöhnliche Besetzung den Geschmack des Publikums.