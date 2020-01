Musikschule in Radevormwald : Alle unter einem Dach

Noch sitzen sie auf Umzugskartons, die aber schnell ausgepackt werden sollen (v.l.): Regina Kühn, Jürgen Greif, Michael Borner und Bert Fastenrath. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Radevormwalder Musikschule ist erstmals in ihrer Geschichte zentral untergebracht. Zurzeit werden 720 Schüler von 29 Dozenten unterrichtet.

Dieser eine Satz von Leiter Bert Fastenrath stellt die enorme Bedeutung dieses Umzugstages in den Mittelpunkt: „Jetzt sind wir eine richtige Musikschule“. Erstmals in ihrer fast 40-jährigen Geschichte – die Gründung erfolgte 1984, Vorläufer war seit 1976 die Jugendmusikschule – bekommt die Schule im Gebäude der Sekundarschule (ehemalige Hauptschule) an der Hermannstraße 21 ein eigenes, zentrales Zuhause – mit Sekretariat, Büro für die beiden Leiter und neun Unterrichtsräumen. Zwei große Klassenräume wurden dabei in vier kleinere Räume gerade für den Einzelunterricht an der Musikschule umfunktioniert. Am Donnerstag kamen die Möbelpacker und transportierten unzählige Kartons und das Inventar vom Bürgerhaus am Schlossmacherplatz in Richtung Schulzentrum.

Lediglich das Schlagzeug bleibt in einem eigens dafür konzipierten, schallisolierten und schallgedämpften Raum im Gebäude der Realschule untergebracht, außerdem das Ballett im Gymnastikraum der Sporthalle I, die Angebote vor Ort in den Grundschulen, im Gymnasium und in der Sekundarschule sowie die Förderband der Realschule, die es auch bis zum Auslaufen der Schulform 2021 geben soll. „In der Sekundarschule haben wir jetzt einen kompletten Gebäudetrakt für uns“, sagt Leiter Michael Borner.

Info Öffnungszeiten bleiben noch unverändert Neue Telefonnummer Das Büro der Musikschule ist am Donnerstag in das Gebäude der Sekundarschule (ehemalige Hauptschule), Hermannstraße 21, umgezogen. Ab sofort ist die Einrichtung unter Tel. 02195 9429876 zu erreichen. Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten bleiben zunächst unverändert, werden aber vielleicht schon bald angepasst: montags bis freitags, 9.30 bis 12.30 Uhr, zusätzlich donnerstags, 15 bis 17.30 Uhr. Erreichbarkeit Zu erreichen ist die Musikschule über den Nebeneingang der Sekundarschule vom Lehrerparkplatz aus. Im Gebäude befinden sich die Büros von Sekretärin Regina Kühn und der Leiter Bert Fastenrath und Michael Borner direkt auf der linken Seite.

Mit dem Umzug erfüllt sich für alle Beteiligten ein Traum. „Schon in den 1990er-Jahren hatten wir eine Zusage für ein eigenes Gebäude im alten Schulgebäude an der Rochollstraße. Ein Architekt hatte auch schon die Pläne erarbeitet, als das Gebäude doch verkauft wurde“, erinnert sich Jürgen Greif, Vorsitzender des Musikschulvereins. Nach so langer Zeit sei man nun sehr dankbar für den neuen Standort und die zentrale Lösung.

Blick in ein neues Klavierzimmer der Musikschule: Aus vier großen Klassenräumen der ehemaligen Hauptschule wurden vier kleinere Probenräume für die Musikschule. Foto: Joachim Rüttgen

Auch wenn Michael Borner die gewachsene Struktur, den guten Kontakt zu den Kollegen der Stadtbücherei und zu den Veranstaltern am Standort im Bürgerhaus lobt, ist von Wehmut am Umzugstag nicht viel zu spüren. Borner und Fastenrath leiten die Musikschule seit 30 Jahren gemeinsam. „Ich kann mich an alles gewöhnen und bin überhaupt nicht wehleidig“, sagt Fastenrath. Er habe nur nicht daran geglaubt, den Umzug noch erleben zu dürfen.

„Wir versprechen uns viele Vorteile durch den Standortwechsel“, sagt Greif. Am neuen Domizil seien die Dozenten, die beiden Leiter, das Sekretariat, die Eltern und die Schüler kompakt zusammen. Zurzeit werden 720 Schüler von 29 Dozenten unterrichtet. „Die Kommunikation untereinander wird sich verbessern, und das wirkt sich ganz sicher auch auf unsere Projekte aus“, meint Fastenrath. So erhoffen sich die beiden Musikschulleiter eine Belebung des Unterrichts durch den Umzug und die zentrale Unterbringung. „Wir werden intensiver mit unseren Schülern in Kontakt kommen und können organisatorische Dinge aufgrund der kürzeren Wege schneller regeln“, sagt Fastenrath.

Einen großen Dank richtet Michael Borner in Richtung Stadt. „Die Verwaltung hat uns immer sehr gut unterstützt.“ Mit dem Schulentwicklungsplan sei auch der Umzug und die zentrale Unterbringung der Musikschule berücksichtigt worden.

Die Einrichtung erfreut sich in der Bergstadt einer großen Beliebtheit. „In Relation zur Einwohnerzahl haben wir einen überdurchschnittlichen Zulauf“, sagt Greif. Die Schule leiste hervorragende Arbeit, auch weil die Strukturen über die Jahre gewachsen seien. Seit den 1990er Jahren erlebe man ein stetiges Wachstum. „Auch, weil wir von Anfang an mit den allgemeinbildenden Schulen zusammengearbeitet haben“, meint Borner. Auch den Kontakt zu den Kindergärten sucht die Musikschule beständig. In der Bevölkerung wecke die Musikschule nicht nur Interesse, sondern falle immer wieder auch durch gute Leistungen der Schüler positiv auf. Diese Konstanz stellen auch Bert Fastenrath und Michael Borner unter Beweis, denn sie sind kontinuierlich dabei geblieben und mittlerweile ein eingespieltes Team.