Musikschule Radevormwald Das Lampenfieber war rasch vergessen

Das hier nur dreiköpfige „Cambiata Ensemble“, das aufgrund von kurzfristigen Ausfällen deutlich dezimiert war, präsentierte drei weihnachtliche Stücke an der Gitarre. Ein wahrer Hochgenuss war mit Abstand die Performance von Devina Lubos, die sich alleine auf die Bühne wagte, um zwei Lieder von Pop-Diva Sia zu singen. „Snowmann“ und „Santa’s coming for us“ löste selbst beim Publikum heiteren Bewegungsdrang aus. Zum Abschluss groovten sich die humorvollen Mitglieder des „Rock-Chors“ unter der Leitung von Timo Deitz in die Herzen des Publikums. Mit Nikolausmützen gaben sie nicht nur Rockhits wie „I love Rock’n’Roll“ oder „Merry Christmas Everybody“ zum Besten. Bei „Altes Fieber“ von den Toten Hosen wurde sogar geheadbangt. Beim Finale mit „Feliz Navidad“ stimmten schließlich alle Anwesenden mit an, so dass alle beschwingt den Heimweg antraten.