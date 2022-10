Musik in Radevormwald : Das Repertoire ist moderner geworden

Musik in Radevormwald

Radevormwald Der Frauenchor „Melodienreigen“ lud zu ihrem traditionellen Musikcafé ein. Neben einem Gastauftritt des Radevormwalder Gospelchors gab es auch Hip-Hop zu bestaunen.

(sebu) Gemütlich und gesellig ging es in der Armin-Maiwald-Schule zu: An den hübsch gedeckten Tischen saßen die Besucher beseelt beisammen, plauschten zwischendurch oder genossen – bei Kaffee und Kuchen – ein wenig Musik. Der Frauenchor „Melodienreigen“ hatte zum 22. Mal zu ihrer Traditionsveranstaltung geladen. Und wie sich zeigte, hat sie sich in den vergangenen Jahrzehnten etabliert. Daran konnte auch die Pandemie nichts ändern.