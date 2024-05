Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald Musikalischer Sommerabend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Alle die gerne singen, seien eingeladen, den Saal zum Klingen zu bringen. Vorkenntnisse seien nicht nötig. „Die Texte können an der Leinwand mitgelesen werden“, erläutert Otter. In der Pause gibt es Getränke gegen eine Spende. Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf beim Vor-Ort-Büro der Reformierten Gemeinde (Gemeindeamt), Ludwig-Beck-Straße 4, immer zu den Öffnungszeiten am Montag, 9 bis 15 Uhr, am Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, oder an der Abendkasse am 22. Juni ab 19 Uhr.