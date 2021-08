Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald : Musikprojekt, Tag der Schöpfung und eine Radtour

Radevormwald Die Reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald startet in den nächsten Monaten verschiedene Projekte: Da geht es um das gemeinsame Musizieren, um den ökumenischen Tag der Schöpfung und die „Tour de Ruhr“.



Ökumenischer Tag der Schöpfung „Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ lautet das Motto am 4. und 5. September. Das Motto aus der Bibel Johannes 7,38 stellt die aufbauende und zerstörerische Kraft des Wassers in den Mittelpunkt. „Es führt uns vor Augen, dass Wasser eine weltweit knappe Ressource ist und die Bereitstellung von Trinkwasser zunehmend eine Frage der Solidarität und des entschlossenen, globalen Handelns in Klimafragen wird“, teilt die reformierte Gemeinde mit – und beteiligt sich an dem Tag am Samstag, 4. September, 15.30 Uhr, ab Gemeindehaus Ludwig-Beck-Straße mit einer zweistündigen Wanderung durch das wasserreiche Wiebachtal. An vier Wasser-Stationen legen die Teilnehmer Pausen ein – „inklusive kleiner meditativer und ökologischer Impulse, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde.



„Tour de Ruhr 2021“ Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, fährt mit der Gemeinde am Sonntag, 19. September, ab 9.30 Uhr, die „Tour de Ruhr“. Die Radevormwalder treffen sich am Parkplatz „Kemnader See“ in Witten (Hinfahrt zum Selber-Organisieren) und fahren von dort nach Mülheim an der Ruhr (Wasserbahnhof). Unterwegs gibt es am Baldeneysee einen Imbiss und eine kleine Sportler-Andacht. Wer seine Kräfte gut einteilen will, fährt vom Baldeneysee zurück zum Kemnader See. Am Wasserbahnhof kehrt die Gruppe in einen Biergarten ein. Danach organisiert die Gemeinde eine Rückkehr zum Kemnader See. Anmeldungen bis 5. September bei Joachim Döring, Tel. 02195 677792, oder Dieter Jeschke, Tel. 02195 1044.