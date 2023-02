Radevormwald Ein Licht in dunklen Tagen

Hoffnung, zumal in dieser Zeit des Krieges auf ukrainischem Boden, der wohl bald in sein zweites Jahr gehen wird. Für diese Meditation am Lichtmess-Tag, an dem, zumindest für katholische Christen die Weihnachtszeit zu Ende geht, hatte der ausführende Paul-Gerhardt-Chor mit seiner Dirigentin Angelika Kozinowski-Werler ermutigende Lieder mitgebracht. Etwa den Wechselgesang zu einem Bibeltext, bei dem Chor und Gemeinde den Kehrvers „Das Licht leuchtet in der Finsternis“ sangen. Oder das Orgel-Solo-Werk des großen Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach „Mit Fried und Freud fahr ich dahin“. Oder die musikalische Klammer, die das Morgenstern-Motiv vom Beginn am Schluss noch einmal aufnahm: das ebenfalls gemeinsam gesungene „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.