Eisenbahn in Radevormwald Wuppertalbahn: Museumsverkehr zum Greifen nah

Auf reges Interesse stieß die Einladung des Vereins Bergische Bahnen/Wupperschiene zu einem Bürgerdialog in der vergangenen Woche im Bürgerzentrum Dahlerau. Der Verein, der sich seit gut 35 Jahren um den Erhalt der damals außer Betrieb gestellten Bahnstrecke zwischen Wuppertal-Rauenthal und Radevormwald-Wilhelmstal kümmert, hatte viele Neuigkeiten zu verkünden. Die erfreulichste: „Wir haben den Antrag beim Verkehrsministerium in Düsseldorf gestellt und warten jetzt nur noch auf die Betriebsgenehmigung. Wir hoffen, dass wir sie in den nächsten Wochen oder Monaten endlich in den Händen halten können“, äußerte Thorsten Alexander Kaja, Geschäftsführer der neu gegründeten Wuppertalbahn GmbH. Der Verein sei seinem großen Ziel, mit historischen Fahrzeugen auf der Strecke auch wieder Fahrgäste auf den Gleisen zu befördern, dadurch ein ganzes Stück näher gerückt.