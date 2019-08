Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald : Mundorgel-Lieder am Lagerfeuer

Mundorgel-Revival am Lagerfeuer der reformierten Gemeinde. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Für die Teilnehmer des Gesangsabends im Garten des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses war es eine Reise in die Vergangenheit. Das gemeinsame Singen alter Volkslieder am Lagerfeuer weckte Kindheitserinnerungen.

Von Heike Karsten

Die Feuerschale im Unperfekt-Garten hinter dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus hatte am Mittwochabend gleich zwei Funktionen: Zunächst diente sie zum Grillen der Würstchen, später sorgte sie für das passende Ambiente beim Singen am Lagerfeuer. Im Rahmen des Ferienprogramms hatte die reformierte Kirchengemeinde zusammen mit Pfarrer Dieter Jeschke zu einem Mundorgel-Revival-Abend eingeladen. 50 Sängerinnen und Sänger waren gekommen – darunter viele Gemeindemitglieder, aber auch etliche Gäste. „Hohe Tannen weisen die Sterne“, „Wenn die bunten Fahnen wehen“ und „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“ waren nur einige der Lieder aus dem roten Liederbuch, die angestimmt wurden.

Für eine standesgemäße Begleitung an der Gitarre hatte sich Martin Thiele im Vorfeld bereit erklärt. Er erhielt spontane Unterstützung von den beiden Musikerkollegen Bernd Reinbott und Günter Pieper. Das Trio gab nicht nur den Takt, sondern auch die Melodien an, die den Sängern schnell wieder ins Gedächtnis kamen.

Info Das ist die Mundorgel Format Das Fahrten-Liederbuch im Taschenformat war gedacht, um auf Reisen oder am Lagerfeuer zum Einsatz zu kommen. Es sollte verhindern, dass der gemeinsame Gesang nach der ersten Strophe wegen Textuntersicherheit abbrach. Idee Auf einem Sommerlager des Evangelischen Jungmännerwerks, Kreisverband Köln, entstand 1951 die Idee. Der CVJM lehnte das Manuskript der vier Autoren zunächst ab, übernahm später jedoch das Projekt und druckte 1953 die ersten Exemplare. Autoren Die Idee zur Mundorgel stammte von den vier Kölner Jugendgruppenleitern und Studenten Dieter Corbach, Ulrich Iseke, Hans-Günther Toetemeyer und Peter Wieners.

„Wir haben zu Hause immer viel gesungen“, sagte Bettina Ritters, für die an diesem Abend Kindheitserinnerungen wach wurden. „Einige Lieder sind ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es macht sehr viel Spaß“, sagte sie. Annette Hombrecher hatte ihre eigene Mundorgel von zu Hause mitgebracht. „Da steht sogar noch mein Name und ‚Klasse 5a‘ vorne drin“, sagte die 48-Jährige. Selbst junge Mitstreiter, wie Fynn Orth (14) und Simon Jeschke (12) wagten sich ans Mitsingen, auch wenn sie weder das kleine Gesangsbuch noch die Lieder kannten. Erst nach einer Stunde strichen sie die Segel und hielten stattdessen Marshmallow-Spieße über das Feuer.

Als ein paar vereinzelte Regentropfen vom Himmel fielen, stimmte die sangeslustige Gruppe mutig das Lied „Wir lieben die Stürme“, an. Auch vor dem Stück „Dem Herrn Pastor sin Kauh“ machte die Sangesgemeinde nicht halt. „Ich hab‘ zwar keine Kuh, aber ganz viele Schäfchen“, witzelte Dieter Jeschke. Auch wenn nicht alle Liedtexte aus dem Buch, das in den 1950er-Jahren entstand, heute als politisch korrekt angesehen werden, so stand dennoch der Spaß am Singen im Vordergrund. „Wenn wir uns Volkskirche nennen, dann müssen auch Volkslieder und Brauchtum Platz in der Kirche haben“, sagte der Pfarrer.

Dass der Mundorgel-Revival-Abend zu einem so schönen Erlebnis für alle Beteiligten wurde, war auch den drei engagierten Gitarristen zu verdanken. Günter Pieper ging förmlich in seiner Rolle als Vorsänger und Begleitmusiker auf. „Ich war ja auch sechs Jahre mit Udo Lindenberg in der Klasse“, berichtete der aus Gronau stammende Radevormwalder. Von Rocklegende Lindenberg gab es zwar kein Lied in der Mundorgel, wohl aber von Hannes Wader – zumindest in der Neuauflage des roten Kult-Liederbuchs. Und so kam auch das Stück „Heute hier morgen dort“ an die Reihe. Bis zur einsetzenden Abenddämmerung, die das Entziffern der kleingedruckten Strophen erschwerte, wurde fröhlich gesungen.