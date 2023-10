Straßenausbau in Radevormwald Müssen Anlieger noch Beiträge zahlen?

Radevormwald · Ab 2024 gehören in NRW Straßenbaubeiträge der Vergangenheit an. Auch in Radevormwald wurde in den vergangenen Jahren über manche kostenträchtige Maßnahme diskutiert. Unsere Redaktion fragte bei der Verwaltung nach, ob für manche Bürger noch Beiträge ausstehen.

25.10.2023, 16:00 Uhr

Die Bahnstraße vor der Sanierung 2019. Damals machten sich die Anwohner Sorgen über die Beiträge. Am Ende entlastete die Grundstücksbesitzer ein Förderprogramm des Landes. Ab 2024 werden die Beiträge ganz abgeschafft. Foto: Stefan Gilsbach

Vielen Grundstücksbesitzern haben sie schlaflose Nächte bereitet: die Straßenbaubeiträge. Auch in NRW wurden Bürger jahrzehntelang nach dem Kommunalen Abgabegesetz (KAG) verpflichtet, für den Ausbau jener Straßen, an denen sich ihr Grundstück befindet, mitzuzahlen. Dabei kamen je nach Flächengröße gewaltige Summen zusammen, die für manche Menschen finanziell kaum zu stemmen waren. Kein Wunder, dass dieses Gesetz seit Jahren in der Kritik stand.