Wupperorte in Radevormwald Auch an der Wupper wird wieder Müll gesammelt

Im Rahmen der Umweltwoche finden in ganz Radevormwald vom 16. bis 23. März Müllsammelaktionen im Stadtgebiet statt. Die Einwohner der Wupperorte werden aufgerufen, am Samstag, 23. März, loszuziehen. „Um 10 Uhr treffen wir uns am Bürgerzentrum Siedlungsweg zur Ausgabe der Arbeitsutensilien (Zange, Handschuhe und Müllsäcke“, kündigt Marcus Riese an. Gegen 13 Uhr treffen sich die „Saubermänner und -frauen“ dann wieder am Ausgangspunkt. Dort wird dann eine „kleine Stärkung“ angeboten, bei der auch Vegetarier nicht vergessen werden.