Katholische Gemeinden in Radevormwald und Hückeswagen Großgemeinde oder Gemeindeverbund?

Viele Katholiken in der Region werden es nicht mitbekommen haben: Das Erzbistum Köln hat die neuen Pastoralen Einheiten zum 1. September „formal eingerichtet“. So steht es in einer Mitteilung auf der Webseite des Erzbistums, datiert auf den 28. September. In 67 Fällen werden bistumsweit Kirchengemeinden zusammengelegt oder neu gruppiert.