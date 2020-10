Fällaktionen in Radevormwald : Mühlenstraße wird wegen Fällarbeiten gesperrt

Bäume, die nicht mehr verkehrssicher sind, werden in de kommenden Wochen an der Mühlenstraße beseitigt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Am kommenden Montag und Dienstag wird die Straße wegen Baumfällungen dicht gemacht. Auch Gehwege können wegen der Arbeit nicht benutzt werden. Im Frühjahr war ein maroder Baum auf die Straße gestürzt.

Die Mühlenstraße am nördlichen Rand der Innenstadt muss in der kommenden Woche am Montag (19.) und Dienstag (20. Oktober) aufgrund von Fällarbeiten (Foto: Jürgen Moll/Archiv) jeweils von 8 bis 17 Uhr von der Einmündung Friedrichstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Eine Umleitung wird für die Zeit der Arbeiten eingerichtet. Das gilt auch für den Linienbusverkehr. Die Arbeiten konnten in die Herbstferien gelegt werden. Dadurch werden Schulbusverkehr und der Unterricht im Schulzentrum an der Hermannstraße nicht gestört.

Wie gefährlich Bäume, die in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand sind, schlimmstenfalls für Verkehrsteilnehmer sein können, hatte sich im September 2019 auf tragische Weise an der Agger-Talsperre gezeigt. Dort war eine morsche Fichte auf die Fahrbahn der Landstraße 323 gestürzt, just in dem Moment, als ein Biker an dieser Stelle entlangfuhr. Der Baum traf den 61-Jährigen, dieser stürzte und blieb mit schweren Verletzungen liegen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.