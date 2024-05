Unglück auf kurviger Strecke Schwerer Motorradunfall an der „Porta Westfalica“

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall nahe Beyenburg schwer verletzt worden. Die Feuerwehr in Schwelm war um 12.56 Uhr alarmiert worden. Auf der kurvigen Strecke an der „Porta Westfalica“, kurz vor der Kreuzung der Beyenburger Straße mit der Wupperstraße, sei es zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Motorrad gekommen, hieß es zunächst. Gemeldet wurde, dass der Motorradfahrer über die Leitplanke in eine Böschung geschleudert wurde und schwer verletzt sei. Aufgrund dieser Meldungen wurden umfangreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst entsendet.