Polizeibericht aus Radevormwald Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Zwei schwere Motorradunfälle haben sich am Donnerstag auf Radevormwalder Gebiet ereignet. Mit schweren Verletzungen musste ein 22-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zweiradfahrer aus Hattingen war um 17.45 Uhr mit seiner Suzuki auf der Bundesstraße 483 von Radevormwald in Richtung Schwelm unterwegs. In der Ortschaft Freudenberg, im Ausgang einer Rechtskurve, verlor er die Kontrolle über seine Maschine und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto eines 57-jährigen Gummersbachers.