Wanderparkplatz zwischen Wuppertal und Radevormwald Motorradfahrer bei Unfall auf L 414 schwer verletzt

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall nahe Beyenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizeibehörde in Wuppertal mitteilt, passierte das Unglück gegen 14.10 Uhr. Der 55-Jährige war mit seinem BMW-Motorrad aus der Fahrtrichtung Radevormwald auf der L 414 in Richtung Beyenburg unterwegs, als eine 87-Jährige mit ihrem Opel von einem Parkplatz in gleicher Richtung in den fließenden Verkehr der L 414 einfuhr. Die alte Dame beabsichtigte umgehend zu wenden.