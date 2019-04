Uelfe-Wuppertal-Straße : Motorradfahrer verletzt sich schwer

An der Kreuzung zur Uelfestraße kam es am Donnerstagnachmittag zu dem folgenschweren Unfall. Foto: Polizei

Radevormwald Auf der Uelfe-Wuppertal-Straße ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen.

Schwere Verletzungen erlitt ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal am Donnerstagnachmittag bei einer Kollision auf der Uelfe-Wuppertal-Straße. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 16.20 Uhr in Richtung Innenstadt gefahren und an der Kreuzung zur Uelfestraße mit dem Auto einer 57-jährigen Remscheiderin zusammengeprallt. Die Autofahrerin wollte aus Richtung Kaiserstraße nach links in die Uelfestraße abbiegen. Sie hatte sich nach Angaben der Polizei mit einem weiteren entgegenkommenden Motorradfahrer, der vor dem Verunglückten fuhr, auf ein Abbiegemanöver verständigt, weil dieser seinerseits nach links in das Industriegebiet Mermbach abbiegen wollte.