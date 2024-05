Motorsport in Radevormwald In Hahnenberg startet wieder der Motocross-Cup

Am Samstag, 15. Juni, werden ab 9 Uhr die Jugend-, Veteranen- und Damenklassen antreten. Am Sonntag, 16. Juni, sind dann ab 10 Uhr die Leistungsklassen dran. Eine Tageskarte für das Motocross-Ereignis kostet zehn Euro, eine Wochenendkarte 15 Euro. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Speziell den Nachwuchs der Motorradfans zu erleben, sei für gleichaltrige Kinder am Streckenrand immer etwas Besonderes, so die Veranstalter.