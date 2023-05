Meisterschaft in Radevormwald Motocross-Cup startet in Hahnenberg

Am Samstag, 3. Juni, stehen ab 8 Uhr die Wettbewerbe für die Jugend, die Veteranen und die Damen an. Am Sonntag konkurrieren ab 9 Uhr die Leistungsklassen um den Sieg. „Speziell die Nachwuchs-Rennen sind oft ein Highlight für gleichaltrige Kinder am Streckenrand“, erklärt Markus Walter. Der Besuch am Samstag lohne sich schon deswegen.