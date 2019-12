IG Bismarck in Radevormwald : Treffen der Meister im Zweirad-Museum

Radevormwald Viel Motorsport-Prominenz kam zur Eröffnung der Sonderausstellung mit Moto-Cross-Gespannen in die Schlossmachergalerie. Noch bis zum Frühjahr sind die Maschinen im Museum der IG Bismarck zu bewundern.

So viele Welt-, Europa- und Deutsche Meister sind nur selten auf wenigen Quadratmetern versammelt. Am Samstag war das in den Räumlichkeiten der IG Bismarck in Radevormwald jedoch der Fall. Zur Eröffnung der Sonderausstellung „Moto-Cross und Straßen-Renngespanne“ waren viele hochkarätige Sportler in die Schlossmachergalerie gekommen. Viele kamen aus dem Oberbergischen Kreis, wo diese Sportart schon immer gut vertreten war. Zum Beispiel Max Deubel aus Wiehl, vierfacher Straßenweltmeister mit dem Seitenwagen. Radevormwald hat für den heute 84-Jährigen eine besondere Bedeutung: „Hier habe ich meine Frau kennengelernt.“