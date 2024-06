Moschee-Fest in Radevormwald Rader Muslime wollen Vorurteile abbauen

Der Vorsitzende des Vorstands, Ismail Özturk, hob hervor, dass in der Gemeinde kein Platz für Rassismus sei. „Unsere Türen stehen allen offen“, sagte er. Dies werde auch am Tag der offenen Moschee am 3. Oktober deutlich, der ein Zeichen der Einheit und Integration setzen soll. „Wir möchten Vorurteile abbauen und zeigen, dass der Islam eine friedliche Religion ist“, fügte Karataş hinzu.