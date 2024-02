Karneval in der Bergstadt Radevormwalder Möhnen besiegen den „Joker“

Bürgermeister Johannes Mans war an diesem Vormittag wegen einer anderen Verpflichtung verhindert (welche, das erfahren Leser auf der Seite D4 dieser Ausgabe). Sein Stellvertreter musste nicht nur den Schlüssel der Verwaltung rausrücken, ihm stand auch noch eine besondere Herausforderung bevor. Karnevalistin Martina Bisterfeld händigte ihm zwei Boxhandschuhe aus, die er überstreifen sollte. Mit diesen unhandlichen Fäustlingen musste der „Joker“ dann Rosen verteilen – wo man mit Boxhandschuhen doch sonst eher „Veilchen“ verteilt. Mit viel Geduld erfüllte Woywod diese Aufgabe, manche Rose landete allerdings erst einmal auf dem Boden, bevor sie den Damen im Raum verehrt werden konnte. Und es kam noch ärger: Manuela Finger von der Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ zückte schließlich die Schere und schnitt dem „Joker“ die Krawatte ab. Damit war der Sieg der Frauen komplett – die Herren nahmen es gelassen und feierten ausgiebig mit. Auch andere Mitarbeiter der Verwaltung hatten sich fantasievoll kostümiert. Ordnungsamtsleiter Daniel Rupp war unter dem Helm eines römischen Zenturios erst auf den zweiten Blick zu erkennen – auf jeden Fall wären die Ordnungsstreifen in der Stadt mit dieser Rüstung gut gewappnet. Volker Grossmann, Leiter des Sozialamtes, hatte sich angesichts des grauen Regenwetters trotzig in ein Hawaii-Outfit geworfen. Sandra Hilverkus, die wie Daniel Rupp einen Orden von „Rua Kapaaf“ überreicht bekam, brillierte mit einem Sternen-Strahlenkranz. Und Sachbearbeiter Dennis Kampmeier überragte alle Kollegen mit einem Dinosaurier-Kostüm. Bei Karnevals-Hits wie „Weiß der Geier“ oder „Dat Krokodil well dich fresse“ wurde noch kräftig weiter gefeiert – die Verwaltung hatte für diesen Tag um 11 Uhr die Arbeit eingestellt.