Bildung in Radevormwald So vermeidet die Schule das Stigma „Problemkind“

Info

Die Schule Die Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum wurde im Jahr 1968 gegründet, seit dem Jahr 1977 befindet sie sich an der Kaiserstraße. Allerdings ist geplant, dass die Einrichtung wegen der zunehmend beengten Raumbedingungen einen neuen Standort in der Nähe, an der Elberfelder Straße, erhalten wird. In dem dortigen Bildungszentrum soll auch eine neue Kindertagesstätte eingerichtet werden, zudem wird eine Turnhalle gebaut. Zwar ist die KGS heute nicht mehr in kirchlicher, sondern in städtische Trägerschaft, doch wurde der Name aus Traditionsgründen beibehalten. Die Schule ist derzeit zweizügig, rund 190 Kinder werden dort unterrichtet.