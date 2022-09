Gespräche auf dem Feierabendmarkt in Radevormwald : „An der Oststraße muss was passieren“

BM-Redakteur Stefan Gilsbach (links) im Gespräch mit Bernd und Marianne Bornewasser sowie Bürgermeister Johannes Mans (rechts) am Medienmobil auf dem Feierabendmarkt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Wetter spielte leider nicht mit, dennoch kam es am Medienmobil der Bergischen Morgenpost auf dem Feierabendmarkt zu interessanten Gesprächen über örtlichen Themen.

Das Timing mit dem Wetter klappte bei der „Mobilen Redaktion“ der Bergischen Morgenpost am Freitagnachmittag nicht so ganz. Nachdem wochenlang unbeirrt die Sonne geschienen hatte, ging just zum Beginn des Feierabendmarktes ein heftiger Regen nieder – ein (Markt)platzregen sozusagen. Manche Beschicker hatten offenbar mit einem Blick auf den Wetterbericht auf ihre Teilnahme verzichtet.

Dennoch zog das Medienmobil, das nahe der Treppe zur reformierten Kirche postiert war, manche unverzagten Marktbesucher an. Zum Beispiel Marianne und Bernd Bornewasser, zwei Mitglieder der Rader Grünen und Leser der BM. Ihm gefalle am Blatt beispielsweise, dass der Hauptteil bunter und weniger textlastig geworden sei, erklärte Bornewasser. Aus der lokalen Berichterstattung bekomme er allerdings den Eindruck, dass in Radevormwald kulturell weniger los sei als etwa in Hückeswagen. Zwar gebe es engagierte Akteure in der örtliche Kulturszene, aber die Vielfalt der Angebote und die Zahl der Kulturstätten bleibe hinter jener in anderen Kommunen zurück.

Info Markt findet freitags von 17 bis 21 Uhr statt Beliebter Termin Im nächsten Jahr kann der Feierabendmarkt in Radevormwald bereits sein fünfjähriges Bestehen feiern. Auch die lange Zwangspause durch die Corona-Pandemie hat den Zuspruch zu der Veranstaltung nicht verringert, zum Saisonstart im März 2022 gab es regelrechten Andrang auf dem Marktplatz. Derzeit findet der Feierabendmarkt jeweils freitags von 17 bis 21 Uhr statt.

Bürgermeister Johannes Mans, der gegen 17.30 Uhr das Medienmobil besuchte und auch mit mehreren Bürgern ins Gespräch kam, erklärte den Ehepaar Bornewasser, dass mit dem geplanten „WohnZimmer“ an der Nordstraße das kulturelle Angebot vielseitiger werden soll – eine solche Nutzung für die Öffentlichkeit war nicht zuletzt eine der Voraussetzungen für die Bereitstellung von Fördermitteln. Das Stadtoberhaupt störte sich übrigens nicht am Wetter: „Ich bin froh, dass es regnet!“

Natürlich spielten in den Gesprächen auch die aktuellen Sorgen über die Weltlage, über Inflation und Energieverteuerung eine Rolle. Wer im Moment ein Haus baut, muss mit höheren Materialkosten rechnen, auch die Zinsen hat die EZB nun erhöht. Wird das etwa Folgen für das geplante Baugebiet Karthausen haben? Bürgermeister Mans sieht aktuell diese Gefahr nicht. „Das Interesse an den Grundstücken ist ungebrochen“, versicherte er.

Ein Thema, das bei den Gesprächen mit dem Bürgern wiederholt auftauchte, war der Zustand der öffentlichen Toilettenanlagen, etwa an der Oststraße. „Da muss dringend etwas passieren!“, regte sich eine Besucherin auf, die ihren Namen ungern in den Medien sehen wollte. Andere bemängelten die mangelnde Barrierefreiheit der öffentlichen Toilettenanlagen. Verwunderung zeigte ein Besucher über die Tatsache, dass an der Friedenseiche auf dem Markt ständig eine Lichtinstallation eingeschaltet sei, während andererseits darüber gesprochen werde, die Weihnachtsbeleuchtung einzusparen.

Bernd Hermann vom Radevormwalder Mittagstisch stattete dem BM-Medienmobil ebenfalls einen Besuch ab. Mit der Berichterstattung der Redaktion seien seine Mitstreiter und er zufrieden, erklärte er, regte jedoch an, in den Medien verstärkt auf das Problem fehlender Ehrenamtler hinzuweisen, das nicht nur den Mittagstisch, sondern viele Vereine und Institutionen trifft. Die aktuellen Krisen gehen auch am Rader Mittagstisch nicht vorbei, der finanzielle Aufwand sei deutlich gestiegen.