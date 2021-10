Berufsberatung für junge Menschen in Radevormwald : Mobile Berufsberatung gut nachgefragt

Der Beratungsbus mit Berufsberaterin Verena Sauerwald (r.) machte am Bürgerhaus Station. Das Angebot wurde von den Jugendlichen gut angenommen. Foto: Flora Treiber Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der Kinder- und Jugendtreff „Life“ hat den Beratungsbus der Agentur für Arbeit nach Rade geholt. Jugendliche sind auf der Suche nach Ausbildungsplätzen.

Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer beruflichen Perspektive hilft die Bundesagentur für Arbeit. In Radevormwald waren am Mittwoch drei Mitarbeiter der Agentur für Arbeit aus Wipperfürth mit einem Beratungsbus an den Jugendräumen in der Innenstadt präsent.

Die mobile Beratung war der Anfang der Zusammenarbeit zwischen dem Kinder- und Jugendtreff „Life“ und der Agentur für Arbeit. Kevin Cords ist in dem Jugendtreff auf der Brede für die Berufsberatung zuständig und will diesen Bereich weiterentwickeln. „Es sind immer noch sehr viele Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, obwohl es viele freie Plätze gibt. Meine Arbeit hat viele Schnittmengen mit der Agentur für Arbeit, aber wir können uns auch ergänzen. Die Nachfrage steigt weiterhin“, sagte er. Dass sich das „Life“ für einen zentralen Standort des Beratungsbusses entschieden und das Angebot nicht in die Wupperorte geholt hat, war eine bewusste Entscheidung. „Die Jugendlichen aus den Wupperorten sind schon gut versorgt und durch die Nähe zum ,Life’ näher an der Berufsberatung dran. Weil wir aber auch die Innenstadt abdecken wollen, stehen wir heute hier.“ Kevin Cords bietet seine Berufsberatung in den Räumen auf der Brede, aber auch weiterhin über Videokonferenzen an.

Info Hilfe für Schüler und Auszubildende Portal Auf dem Jugendportal „Augenblick Mal“ können sich Schüler über freie Ausbildungsplätze in Radevormwald informieren. Das Berufsportal gibt einen Überblick über mögliche Ausbildungsberufe und freie Stellen. Zu erreichen ist die Homepage unter

www.jugendportal-rade.de Unterstützung Kevin Cords vom Jugendtreff „Life“ hilft bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf oder Studium und auch bei dem gesamten Bewerbungsprozess. Schüler können sich bei ihm unter Tel. 02191 5929540 melden.

In der ersten Stunde wurden acht Beratungen am Bus durchgeführt, das Interesse hielt über den gesamten Mittwochnachmittag an. Die Berufsberaterinnen Vera Sauerwald und Nicole Gerhard nahmen sich für alle Jugendlichen viel Zeit. „Einige junge Menschen wollen wissen, ob sie erst einen höheren Schulabschluss machen sollen oder ob sie sich auch mit einem Haupt- oder Realschulabschluss auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz machen können“, erklärte Nicole Gerhard. Sie arbeitet seit sechs Jahren als Berufsberaterin und spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei ihrer Arbeit. „In der Pandemie sind wichtige Messen und Veranstaltungen für Berufseinsteiger ausgefallen. Auch Praktika gab es kaum. Diese Entwicklungen beeinflussen junge Menschen und verunsichern sie. Freie Stellen gibt es im Moment viele.“ In ihren Beratungen in Radevormwald ist Nicole Gerhard auf Jugendliche gestoßen, die oft in Begleitung ihrer Eltern, nach konkreten Tipps und Stellen gefragt haben. „Als Agentur für Arbeit haben wir auch einen Überblick über freie Stellen, die wir dann konkret vermitteln können. Wir helfen bei der Bewerbung und der Kontaktaufnahme“, sagte die Berufsberaterin.