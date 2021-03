Hilfe in der Corona-Pandemie in Radevormwald : Mittagstisch hilft durch die Krise

Hilfe in der Corona-Pandemie in Radevormwald

Radevormwald Ende des Monats, wenn Geld knapp wird, kommen besonders viele Bedürftige. Das Team packt inzwischen Taschen zum Schutz von Helfern und Besuchern.

Weil die Bedürftigen ihre Lebensmittel nicht mehr selber aussuchen, werden die gepackten Taschen direkt an der offenen Tür ausgegeben. Vorher war der Service in dem Untergeschoss der Bürgerhauses eingerichtet. „Die Räume sind schlecht durchlüftet. Deswegen geben wir die Tasche direkt an der offenen Tür aus. Trotzdem müssen alle eine Maske tragen.“ Bernd Hermann will damit nicht nur die Bedürftigen schützen, sondern auch sein Team. Die meisten Helfer des Mittagstischs sind nämlich über 70 Jahre alt und gehören damit zur Risikogruppe.