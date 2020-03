Hilfe für Bedürftige in Radevormwald : Auch Offener Mittagstisch fällt aus

Hilfe für Bedürftige in Radevormwald

Radevormwald Weil die Ehrenamtler im Schnitt 75 Jahre alt sind und zur Risikogruppe gehören, müssen die Aktivitäten vorerst eingestellt werden. Die Situation ist unbefriedigend.

Der Radevormwalder Mittagstisch ist seit 1996 für die Bedürftigen in der Stadt da und verteilt zwei Mal in der Woche Lebensmitteltaschen an seine Besucher. Seit mehr als einer Woche ist dieses Angebot nicht mehr möglich, denn die Ehrenamtler des Mittagstischs sind durchschnittlich 75 Jahre alt und gehören damit zur Risikogruppe der Corona-Pandemie.