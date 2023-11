Dorfgemeinschaft Honsberg Sangesfreude pur in Honsberg

Reinhard Meys „Über den Wolken“ etwa löste solche Emotionen aus. Beseelt und gemütlich hin und her wiegend standen die Besucher im großen dunklen Saal zusammen, schauten alle gemeinsam auf hell erleuchtete Wand, an der die Liedzeilen durchliefen. Eigendorf saß auf einem kleinen Podest vor eben jener Wand, schaute direkt in die Menge hinein und erfreute sich daran, mit wie viel Herzblut und Elan so mancher Gast den Refrain mit erhobenen Armen mitsang und sogar noch einige Zwischentöne hinzufügte. Als das Stück beendet war, klatschten alle eifrig in die Hände. Beifall für einen tollen Gemeinschaftsmoment, der sich an diesem Abend noch häufiger wiederholen würde.