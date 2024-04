Hospizverein feiert sein Jubiläum Mitsingabend mit Remscheider Band

„An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit“, heißt es in dem berühmten Song der „Toten Hosen“. Doch manche Menschen werden mit dem Wissen konfrontiert, dass für sie die Zeit ihrer Existenz zu Ende geht – so im Angesicht einer schweren Krankheit. Dank der Hospizbewegung, die in Deutschland um die Jahrtausendwende Fuß fasste, können Menschen am Ende ihres Lebensweges und ihre Angehörigen nun die Begleitung durch ehrenamtliche Helfer erhalten.