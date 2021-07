Kindertagesstätte Sprungbrett in Radevormwald : Mit Spiel und Spaß zur deutschen Sprache

Kinder werden spielerisch beim Lernen unterstützt. Foto: IPH / Interkulturelle Projekthelden

Radevormwald Das städtische Familienzentrum Kindertagesstätte Sprungbrett bietet in den Sommerferien ein Ferien-Intensiv-Training „Fit in Deutsch“ an.

Das städtische Familienzentrum Kindertagesstätte Sprungbrett bietet in den Sommerferien vom 12. bis 23. Juli ein Ferien-Intensiv-Training „Fit in Deutsch“ an. Konzipiert ist das Angebot für alle Mädchen und Jungen, die ab August in die erste oder zweite Klasse einer Grundschule in Radevormwald gehen werden. Die Kinder sollen mit anderen Kindern etwas unternehmen, gerade, wenn sie zwei Sprachen sprechen und die deutsche Sprache nicht gerade einfach für die Kinder ist.

Das Angebot läuft montags bis freitags, 9 bis 15.30 Uhr – inklusive Frühstück und warmem Mittagessen. Die Teilnahme ist unentgeltlich, finanziert wird das Angebot vom Kommunalen Integrationsbüro Gummersbach des Landes NRW. Die Mädchen und Jungen sollten Wechselwäsche mitbringen, außerdem Badesachen für das Planschbecken, eine Kopfbedeckung, Sonnencreme sowie Mund-Nasen-Masken. Teilnehmen dürfen bis zu 15 Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Geleitet wird der Kursus von zwei Lehrerinnen aus Köln.

Die Kinder erwartet ganz konkret Sprachförderung im Alltag und in Kleingruppen, Geschichten und Spiele, Spielen in der Kita, Spielen im Wald, ein Ausflug zum Wochenmarkt, ein Ausflug ins Nessi-Land im „life-ness“, eine Schnitzeljagd und eventuell noch zwei weitere Ausflüge und ein Abschlussfest. Anmeldeschluss ist Dienstag, 6. Juli, in der Kita Sprungbrett, Vera Hänel, Herderstraße 5, Tel. 02195 7858, E-Mail: Kita-sprungbrett@web.de

(rue)