Mobilität in Radevormwald Schlechte Note für Fahrradfreundlichkeit

Am Sonntag startet am Radevormwalder Schulzentrum an der Hermannstraße das Buderus-Volksradfahren. Das Fahren mit dem Rad hat trotz der Steigungen in der Bergstadt Tradition. Immerhin war im Ortsteil Bergerhof einst auch der internationale bekannte Zweirad-Hersteller Bismarck ansässig.