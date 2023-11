Radevormwald vor dem Amtsgericht Mit illegalem Marihuana Schmerzen gelindert

Es sind manchmal berührende Geschichten, die vor dem Amtsgericht landen. So auch ein Fall, der nun in Wipperfürth verhandelt wurde. Angeklagt war ein 32-jähriger Mann, der in Radevormwald am 26. Januar 2022 wegen unsicherer Fahrweise auf dem Fahrrad aufgegriffen wurde. „Dabei wurde der Mann durchsucht, die Polizeibeamten fanden in diesem Zusammenhang 100 Gramm Marihuana und unter fünf Gramm Amphetamine“, verlas die Staatsanwältin die Anklageschrift.