Wanderung im Radevormwalder Wiebachtal : Glühwein für wetterfeste Wanderfreunde

Bei der Glühweinwanderung führte IG-Wiebachtal-Vorsitzende Sabine Fuchs (3.v.r.) die Teilnehmer durch das Wiebachtal nach Vormwald zur Scheune ihrer Stellvertreterin Silvia Faenger-Gruhn (2.v.l.). Foto: Heike Karsten

Radevormwald Als erste Aktion des Jahres lud die Interessengemeinschaft Wiebachtal am Wochenende zu einer geführten Glühweinwanderung ein. Die Teilnehmer erlebten eine abwechslungsreiche Tour durch das Naturschutzgebiet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Echte Wanderfreude lassen sich auch durch feinen Nieselregen nicht von der Ausübung ihres Hobbys abhalten. Dafür bietet das Wanderwegenetz im Bergischen Land viel zu schöne Strecken und Wanderangebote in der Gemeinschaft. Am Samstag startete die Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal ihr Jahresprogramm mit der schon traditionellen, winterlichen Glühweinwanderung.

Von der Feldermanns Hütte ging es durch den Wald und dem Flusslauf folgend Richtung Oberhombrechen und Vormwald auf Hückeswagener Gebiet. „Wir gehen heute eine verkürzte Strecke aufgrund des Wetters“, kündigte die Vorsitzende und Wanderführerin Sabine Fuchs an. Mehrmals musste sie den Weg umplanen und den gegebenen Witterungsbedingungen und der Bodenbeschaffenheit anpassen, da viele Wege aufgeweicht und schlammig sind und umgestürzte Bäume den Weg versperren.

Info Speedhiking – athletische Wandervariante Sport Der Trend kommt aus den USA. Wer beim Wandern einen Gang höher schaltet und mit Volldampf den Berg hinauf geht, verbrennt doppelt so viele Kalorien gegenüber dem normalen Tempo.

Wege Die vielen natürlichen Steigungen im Bergischen Land bieten anspruchsvolle Wanderstrecken und Trainingsmöglichkeiten.

Die Wanderer waren jedoch gut darauf vorbereitet mit wetterfester Kleidung und festem Schuhwerk, so wie Christine Bengtsson und Manfred Kaiser. „Der Regen ist uns egal, im Urlaub kann man sich das Wetter ja auch nicht aussuchen“, betonte die Radevormwalderin, die zum ersten Mal an einer Wanderung der IG teilnahm und die Wege im Wiebachtal noch gar nicht kannte.

Sabine Fuchs hatte eine schöne Strecke ausgesucht, die über breitere Wege, schmale Pfade und eine kleine Brücke führte. Den Wanderern boten sich Ausblicke auf den Wiebach, naturbelassene Waldstücke und großflächige Wiesen und Felder. In der Scheune der Familie Faenger-Gruhn gab es für die Teilnehmer heißen Früchtepunsch, Glühwein und Kekse.

Nachdem im vorigen Jahr die Glühweinwanderung corona-bedingt ausfallen musste, waren diesmal immerhin sieben Wanderer am Start. 15 Personen hatten sich im Vorfeld angemeldet, hatten sich aber offensichtlich vom Wetter abschrecken lassen. „Vor zwei Jahren sind 52 Personen mitgewandert“, erinnerte sich Sabine Fuchs an die Zeit vor der Pandemie.

Heike Schulz zählt zu den treuen und regelmäßigen Teilnehmern. „Es macht Spaß und ist ein Ausgleich zum Beruf“, sagte die 58-Jährige. Die Wandergruppe sei vom Alter her sehr gemischt. Auch Wolfgang Schmidt ist viel zu Fuß unterwegs und hat die Wanderwege in Radevormwald und der Region in den vergangenen Jahren kennen- und schätzengelernt. Ebenso Erwin Schmitt, der sich auch gerne längere Touren von 15 bis 20 Kilometern vornimmt. Am Samstag kamen die Wanderer mit der verkürzten Strecke immerhin noch auf etwa fünf Kilometer Wegstrecke und waren einschließlich der Pause bei der zweiten Vorsitzenden Silvia Faenger-Gruhn gut zwei Stunden unterwegs.

Dass das Wandern wieder verstärkt in den Fokus gerückt ist, hat auch Sabine Fuchs festgestellt. „Der Wander-Trend hat in ganz Deutschland zugenommen und zieht sich durch fast alle Generationen.“ Gerade in Zeiten von Pandemie, Abstand und Lockdown seien den Menschen nicht viele Möglichkeiten geblieben, wohl aber die Bewegung an der frischen Luft. Die IG Wiebachtal spricht mit ihren Aktionen daher auch alle Generationen an – sei es mit der Kräuterwanderung, den Pilz-Exkursionen, der Sonnenuntergangswanderung oder den Pflanzaktionen. „Wir haben im Laufe der Jahre schon über 4000 Buchen im Wiebachtal gepflanzt“, berichtete die Vorsitzende.