19-Jähriger aus Radevormwald vor Gericht Mit Drogen auf Schulhof erwischt – Verwarnung

Das Gesetzesvorhaben zur Legalisierung von Cannabis läuft – aber aktuell macht sich in Deutschland noch strafbar, wer die Droge auch nur besitzt. Das machte der Strafrichter am Amtsgericht Wipperfürth jetzt einem 18-jährigen Radevormwalder nachdrücklich klar, der an einem Abend im März, also jenseits der Unterrichtszeiten, auf dem Pausenhof der Sekundarschule von einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes kontrolliert worden war. Sie hatte bei ihm über neun Gramm Marihuana und Verpackungsmaterial dafür gefunden.