IHK Köln : Mit der Hotline zum Ausbildungsplatz

Wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, bekommt Hilfe bei der IHK. Foto: IHK

Trotz Sommer und Urlaubszeit: Es ist noch nicht zu spät, für dieses Jahr eine Ausbildung zu finden. Denn kurz vor dem Start ins neue Ausbildungsjahr sind im Bezirk der IHK Köln noch zahlreiche Ausbildungsplätze in vielen Berufsfeldern nicht besetzt. Gleichzeitig suchen viele Jugendliche auch aus Radevormwald noch nach der passenden Lehrstelle. Um Bewerber und Ausbildungsbetriebe in letzter Minute zusammenzubringen, läuft seit gut einer Woche wieder die beliebte und in den Vorjahren auch stets sehr erfolgreich verlaufende Ausbildungs-Hotline der IHK Köln.

„Viele Ausbildungsverträge werden erfahrungsgemäß erst in den Sommermonaten abgeschlossen“, sagt Christopher Meier, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der IHK Köln. Die Ausbildungs-Hotline sei deshalb in den kommenden sechs Wochen für Jugendliche und Unternehmen die richtige Plattform, um zusammenzufinden.“ Die Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter Tel. 0221 1640-6664 erreichbar. Auch per WhatsApp können Interessierte unter der Nummer 0173 5487517 eine Nachricht mit einem Rückrufwunsch hinterlassen werden – oder per E-Mail an hotline@koeln.ihk.de

Mit nur einem Anruf können Jugendliche ihre Daten und Wünsche hinterlegen, Unternehmen können freie Lehrstellen melden. Danach beginnt die Arbeit des Matching-Teams: Stimmen Profil von Bewerbern und Unternehmen überein, wird der Kontakt hergestellt. „Eine große Rolle spielt dabei die enge persönliche Betreuung der Jugendlichen“, sagt Meier. „Das kommt Bewerbern und Betrieben zugute, um passenden Nachwuchs zu finden.“

Entscheiden sich Betrieb und Bewerber füreinander, können sie in letzter Minute gemeinsam in die Ausbildung starten. Die Ausbildungs-Hotline der IHK geht 2019 bereits zum 23. Mal an den Start. Tausende Stellen konnten bisher vermittelt werden. Auch in diesem Jahr besteht das Ziel wieder darin, bis zum offiziellen Ende am 13. September, möglichst viele Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. „Die Ausbildungsstellenvermittlung lässt Jugendliche und Betriebe auch danach nicht allein; sie unterstützt ganzjährig mit Beratung und Vermittlungsangeboten“, verspricht Meier.

(rue)