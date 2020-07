Ausflugstour bei Radevormwald : Mit der Draisine durch die Industriegeschichte

Gemeinsam traten die Teilnehmer in die Pedale und besichtigten mehrere Orte im Tal der Wupper, die mit der Regionalhistorie verbunden sind. Foto: Sigrid Augst-Hedderich/Sigrid-Augst Hedderich

Radevormwald Textilhistorie im Tal der Wupper zwischen Radevormwald und Beyenburg erlebten die Teilnehmer einer Tour des Wuppertrails. Weitere Termine sind geplant. Anlass ist das Friedrich-Engels-Jahr, in dem der 200. Geburtstag des Vorkämpfers für die Arbeiterbewegung begangen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die präzise Beinarbeit ähnelt schon fast die eines Uhrwerkes. So treten die Exkursionsteilnehmer auf den Fahrraddraisinen in die Pedale. Es ist noch früh am Sonntagmorgen und doch sind alle hellwach und tatendurstig. Ein kleines Abenteuer steht an, das hat gleich 18 Interessierte angelockt. Vor Beyenburg aus soll die textilgeschichtliche Landschaft per Fahrraddraisine erkundet und auch die Wülfingstadt in Dahlerau besucht werden.

„Eine wirklich fantastische Kombination, die mich sofort angesprochen hat“, lobt Sandra Ellinghaus aus Wuppertal-Cronenberg. Sie steigt an diesem Tag zum ersten Mal auf eine Draisine und freut sich auf das Abenteuer. „Ich denke, es wird nicht allzu anstrengend und auch das Wetter spielt mit“, meint sie. Für einige Teilnehmer ist es die erste Drasinenfahrt, andere haben schon etwas Übung. „Ich bin letztes Jahr schon die komplette Strecke mitgefahren. Heute geht es ja nur eine Teilstrecke. Die schaffen wir sicher bequem“, so Monika Schwarz.

Info Für die nächste Fahrt sind Plätze frei Weiterer Termin Eine weitere Exkursion, bei der das Amt Beyenburg wie auch die Industrietextilstadt wie zu Engels’ Zeiten dem Teilnehmer nahe gebracht wird, ist für Anfang August geplant. Auch diese geht per per Draisine zwischen Beyenburg nach Dahlerau und zurück. Für Interessierte sind noch Plätze frei. Die Tour startet Sonntag, 9. August, um 9 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Telefon: Wuppertrail e.V., Monika Zierden, Handy-Nummer 0176 475 460 82.

Ulrich Kühn begrüßt die Gruppe herzlich und bittet um die Platzeinnahme. „Es sieht so aus, dass alle strampeln müssen“, meint er zu seinen 21 Gästen. Eine kurze Einweisung folgt und dann kann es auch schon losgehen. Die Teilnehmer zeigen sich hochmotiviert und treten, was die Pedalen hergeben. „Der Streckenverlauf ist nicht anspruchsvoll. Es geht größtenteils leicht bergab“, so der Begleiter Kühn.

Im Rahmen des Jubiläumsjahres rund um Friedrich Engels, dessen 200. Geburtstag im November 2020 ansteht, wird diese Sonder-Tour angeboten. Schon nach kurzen Fahrt gibt er das Zeichen zum Anhalten. Jetzt dürfen die Teilnehmer raten, was sie nicht richtig gemacht haben. Ulrich Kühn klärt schmunzelnd auf: Sie haben gerade illegal eine Grenze überfahren“. Er spielt dabei auf die einstige Grenze an der Beyenburger Brücke an, die Westfalen vom Bergischen trennte.

Munter geht es weiter Richtung Remlingrade. Auch hier erzählt der fachkundige Begleiter kleine Anekdoten und Begebenheiten aus der alten Zeit. Die Teilnehmer passieren die alte Waldwegbrücke nahe der Ortschaft Schlenke, sehen das Klärwerk und kommen schließlich in Grunewald an. Hier taucht Ulrich Kühn in die Geschichte der Tuchfabrik Wülfing ein. „Zu Zeiten von Engels hat es hier ähnlich ausgesehen, obwohl die Struktur der englischen Fabriken in Wülfing schon zeitlich etwas früher bestand“, erzählt der Kenner der Industriegeschichte.

Die Draisinenfahrt endet für die Teilnehmer vorerst am ehemaligen Bahnhof Dahlerau, wo die Gruppe zum Wülfingmuseum nun zu Fuß geht. „Es war bisher unheimlich interessant. Die Fahrt hierher war einfach wunderbar“, schwärmt Sandra Ellinghaus. Sie hat sich vorgenommen, diese Tour Freunden zu empfehlen.

Gerhard Wiedner freut sich auf den Besuch der Wülfing-Stadt. „Ich habe schon viel darüber gehört, war aber noch nie hier“, erzählt er. Die Gruppe bestaunt den alten Wuppergraben der zur Energieerzeugung diente und erfährt vom damaligen Alltag der Arbeiterfamilien. Wolfgang Masanek, ehemaliger Betriebsleiter der Tuchfabrik Wülfing, heißt die Gruppe willkommen und lädt zum Museumsrundgang ein.