Stadtbücherei : Bücher einfach online ausleihen

Radevormwald Mit dem Bibliotheksausweis können Nutzer kostenlos Medien herunterladen.

Auf der Internetseite www.bergische-onleihe.de finden Interessierte ein umfangreiches Angebot an elektronischen Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften und Videos kostenlos zum Herunterladen. Die e-Medien können mit einem PC, Smartphone, Tablet oder eReader genutzt werden. Eine Rückgabe zu einem bestimmten Termin wie bei analogen Medien entfällt, da die heruntergeladenen Medien nur während einer festgelegten Leihfrist nutzbar sind.

Sollte jemand noch keinen Büchereiausweis besitzen, hat aber Interesse an dem Angebot der virtuellen Bibliothek, so er oder sie sich unter der E-Mail-Adresse buecherei@radevormwald.de oder telefonisch unter 02195 932177 in der Stadtbücherei melden.