Immobilien in Radevormwald : Mieter wehren sich gegen Altro Mondo

Unternehmen Laut Mieterverein Dortmund ist Altro Mondo eine 100-prozentige Tochter der Dehne & Krüger Holding GmbH mit Sitz in Hannover. Diese ist zu 88 Prozent an der DEGAG Deutsche Grundbesitz AG beteiligt. Die Geschäftsführenden Gesellschafter der Holding sind Birger Dehne und Dragana Krüger, Vorstand der DEGAG ist Birger Dehne. Zu dieser AG gehören weitere Immobiliengesellschaften, so die DEGAG Kapital GmbH, die DEGAG WOBA GmbH, die DEGAG Premium GmhB und mehrere andere. Geschäftsführer all dieser Gesellschaften sei ebenfalls Birger Dehne. In NRW vermietet Altro Mondo unter anderem in Dortmund, Herne, Castrop-Rauxel, Wuppertal und Duisburg.