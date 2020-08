Mieterbeschwerde in Radevormwald : Wenn die Wohnung zum Biotop wird

Olaf Rödiger zeigt, wo das Wasser am Versorgungsrohr entlang lief. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Olaf Rödiger wohnt in einem Haus an der Neustraße. In dem Haus gibt es wegen defekter Anschlüsse einen Wasserschaden. Bis die zuständige Wohnungsgesellschaft reagierte, dauerte es Wochen.

Den 18. Juli 2020 wird Olaf Rödiger so schnell nicht vergessen. „Ich war gerade aus der Dusche gestiegen und wunderte mich, dass noch immer Wasser von oben kam“, erzählt der 45-Jährige. Von der Decke des Bades tröpfelte es herab – offensichtlich war hier etwas undicht. Rödiger, der in einem Haus an der Neustraße in Radevormwald lebt, informierte den Notdienst der zuständigen Wohnungsgesellschaft LEG. „Der ist auch zeitnah gekommen“, bestätigt er.

Die Fachleute machten sich laut Darstellung des Mieters ein Bild von der Lage, überprüften auch Wohnungen im oberen Stockwerk und öffneten schließlich nach Freigabe des Mieters den Versorgungsschacht. „Das Wasser lief am Rohr runter“, schildert Olaf Rödiger die Situation. Wie sich herausstellte, hatte ein Subunternehmen der Firma Techem am 8. Juli die Wasseruhren im Hause ausgetauscht – allerdings nicht bei Olaf Rödiger, der den Termin nicht wahrnehmen konnte. „Die Anschlüsse wiesen große Defekte auf, die Wasseruhren hätten eigentlich nicht ausgetauscht werden dürfen“, erklärt der Mieter und beruft sich dabei auf die Aussage einer Remscheider Fachfirma, die sich das Problem ebenfalls angeschaut hatte. Als der LEG-Notdienst den Schaden entdeckt hatte, wurde dieser weitergegeben. Bis dahin, meint der Mieter, sei eigentlich alles seinen normalen Weg gegangen.

Dann allerdings sei es nicht weiter gegangen, erklärt Olaf Rödiger, der mit seinen beiden 19-jährigen Zwillingssöhne in der Wohnung lebt, die einem Biotop glich. Sogar die Steckdosen seien feucht gewesen, berichtet der Mieter und zeigt Bodenleisten, die sich in der Nässe gewellt haben wie Pappe, von dem Schimmelschäden ganz zu schweigen. Zwar wurde der Wasserlauf gestoppt, doch in der nassen Wohnung mussten Vater und Söhne weiter bleiben. „Ich habe auf verschiedenen Wegen Kontakt mit der LEG aufgenommen, und immer wieder wurde mir gesagt: ,Wir leiten das weiter’“, berichtet Rödiger.

Am vergangenen Dienstag habe er, inzwischen mit gehörig Wut im Bauch, endlich in Ratingen einen Ansprechpartner ans Telefon bekommen, der das Anliegen offensichtlich wirklich weiterleitete, denn noch am gleichen Abend erhielt der Radevormwalder einen Rückruf. Nun scheint in die Sache Bewegung zu kommen. Dennoch übt Olaf Rödiger am Verhalten der Wohnungsgesellschaft Kritik. „Die Informationspolitik war sehr schlecht“, erklärt er.

Bei der LEG in Düsseldorf räumt man ein, dass bei der Behandlung des Schadens nicht alles optimal gelaufen sei. Silke Gottschalk, die Pressesprecherin der Immobilien-Gruppe, bestätigt, dass Olaf Rödiger den Schaden gemeldet hatte und dass die Undichtigkeiten bei Reparaturen am 24. Juli beseitigt wurden. „Leider haben sich die Maßnahmen zur Beseitigung der Folgeschäden unnötig verzögert, dies bedauern wir sehr. Ein Auftrag zur Aufstellung der Trocknungsgeräte ist aber bereits veranlasst und wird unmittelbar umgesetzt“, erklärt Gottschalk.