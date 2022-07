Vereine in Radevormwald : Teckentrup führt den Kulturkreis weiter

Radevormwald Der Vorsitzende des Kulturkreises Radevormwald hat für ein weiteres Jahr verlängert. In dieser Zeit soll die Nachfolge geklärt werden.

Eigentlich habe er sein Amt als Vorsitzender des Kultkreises Radevormwald niederlegen wollen. „Ich habe das schon im Herbst des vergangenen Jahres angekündigt. Auch Christiane Stein-Hausmann als Geschäftsführerin will zur jetzt anstehenden Wahl nicht noch einmal kandidieren“, sagte Michael Teckentrup am Montagabend bei der Hauptversammlung des Kulturkreises im großen Saal des Bürgerhauses.

In diesem Jahr standen die regulären Vorstandswahlen an. „Für den Posten der Geschäftsführerin haben wir mit Sandra Oetelshoven eine Kandidatin gefunden, für den Posten des Vorsitzenden allerdings nicht“, sagte Teckentrup. Da der Verein ohne Vorsitz indes nicht weiter Bestand haben könne, habe er sich dazu bereiterklärt, den Posten für noch ein weiteres Jahr zu besetzen. „In dieser Zeit werden wir die Suche aber intensivieren, um dann bei der nächsten Hauptversammlung im kommenden Sommer die Nachfolge endgültig zu klären“, sagte Teckentrup. Beide Vorschläge wurden einstimmig beschlossen.

Programm Neben den elf Abo-Veranstaltungen, zehn Theaterstücke und einer Comedy-Show wird es vier Sonderveranstaltungen sowie zwei Schulveranstaltungen geben. Bei den beiden Schulveranstaltungen am Donnerstag, 12. Januar, und Freitag 13. Januar, werden „Die Bremer Stadtmusikanten“ in einer Inszenierung von Philipp Löhle gegeben.

Für die Veranstaltungen habe der Kulturverein Fördermittel durch die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen (Inthega) im Rahmen des Förderprogramms „Neustart Kultur“ in Höhe von rund 20.000 Euro bekommen, die direkt an die Theater, Künstler und Techniker hätten ausgezahlt werden können. „Es gab viele unterschiedliche Förderprogramme, die wir uns alle angesehen haben. Aber jenes von Inthega erschien uns am geeignetsten – und die Begünstigten haben sich sehr darüber gefreut, auch weil es eher unerwartet für sie kam“, sagt Teckentrup. Bis auf eine Veranstaltung habe der Rest der der Spielzeit 2021/22 stattfinden können – nur „Der Trafikant“ von Robert Seethaler in einer Inszenierung des Rheinischen Landestheaters Neuss habe wegen Corona-Fällen im Ensemble nicht gezeigt werden können.