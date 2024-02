Chor in Radevormwald MGV Hahnenberg stellt sich im Vorstand teils neu auf

Nach den Berichten von Schriftführer und Kassierer, planten die Sänger die nächsten Auftritte für dieses Jahr – wie zum Beispiel das Pfingstsingen in der Halverschen Mark, das Konzert in Halver zusammen mit dem Gemischen Chor Hohenplanken am 4. Mai, die Mitgestaltung des Jubiläumskonzerts des Melodienreigens am 29. September, die Mitwirkung am Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Borbeck am 14. Juli, der Besuch in den beiden Altenheimen, das Grabsingen für verstorbene Sänger und die Teilnahme am Weihnachtsgottesdienst am Hahnenberg. „Es wird auch wieder ein Sommerfest geben – wie bereits 2022 – zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Hahnenberg. Das Midsommarfest wird vom 21. bis 23. Juni stattfinden“, kündigt Pressesprecher Thomas Dietz an. Vielleicht werde es auch ein Weihnachtskonzert mit drei Chören aus Radevormwald geben.