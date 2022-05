Männergesangsverein aus Radevormwald : MGV Hahnenberg lädt zum Pfingstsingen ein

Die Sänger haben ein buntes Programm eingeprobt. Foto: Thomas Dietz

Radevormwald Nachdem die traditionelle Veranstaltung in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie nicht stattfand, wird nun wieder gemeinsam mit dem befreundeten Chor aus Schwenke ein buntes Programm präsentiert. Allerdings nicht in der Halverschen Mark, sondern am Gerätehaus der Löschgruppe Hahnenberg.

Der MGV Hahnenberg hofft auf sonniges Wetter, wenn er nach zweijähriger Coronapause endlich wieder zu seiner traditionellen Open-Air-Veranstaltung einlädt. Allerdings findet das Singen nicht wie sonst in der Halverschen Mark statt, sondern am Gerätehaus der Löschgruppe Hahnenberg in Feldmannshaus. Das Singen zum Pfingstfest wird seit Mitte der 1960er Jahre gepflegt. Auch diesmal gibt es ein buntes Programm, das der MGV mit dem Gemischten Chor Hohenplanken aus Schwenke am Pfingstmontag, 6. Juni, ab 11 Uhr unter freiem Himmel vorstellen möchte. Der Chor hat sich, nicht zuletzt für Veranstaltungen im Freien, ein Keyboard angeschafft, um hiermit die Liedvorträge abwechslungsreicher gestalten zu können. Dieses Keyboard soll wieder zum Einsatz kommen. „Man hat viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten mit einem Musikinstrument“, erklärt Pressesprecher Thomas Dietz. „Deshalb finde ich es persönlich ganz klasse, wenn unser Chorleiter Frank Scholzen uns mit dem Keyboard begleitet“. Wie immer wird für das Liederkonzert kein Eintritt erhoben. Die Feuerwehr wird im Anschluss einen Frühschoppen bereitstellen, neben kühlen Getränken gibt es auch Gegrilltes sowie selbstgebackene Kuchen und Torten. Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich in Feldmannshaus an der B 229. Sollte es regnen, kann die Veranstaltung ins Innere des Gebäude umziehen.

Mo. 6. Juni, 11 Uhr, Feuerwehrgerätehaus, Feldmannshaus.

(s-g)