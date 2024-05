Musikalische Tradition seit 1973 MGV Hahnenberg lädt zum Pfingstsingen

Sollte es regnen, so dass die ganze Veranstaltung nicht im Freien durchgeführt werden kann, findet der musikalische Part im Feuerwehrgerätehaus in geschützter Umgebung statt. „Auch das haben wir schon mal machen müssen, was der Stimmung aber nicht geschadet hat“ berichtet der Sprecher des MGV. Alle Beteiligten und auch die Löschgruppe der Feuerwehr seien also für jedes Wetter „gewappnet“. Insofern lohne es sich auf alle Fälle, einmal vorbeizuschauen. In den meisten Jahren habe das Wetter aber gut mitgespielt, so dass alle auch jetzt wieder hoffen, dass es klappt und alle viel Zeit bei schönem Wetter draußen verbringen können.