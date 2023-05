Gesangsverein in Radevormwald MGV Hahnenberg singt wieder zu Pfingsten

Hahnenberg (s-g) Der MGV Hahnenberg hofft auf sonniges Wetter, wenn er zu seiner traditionellen Open-Air-Veranstaltung zu Pfingsten einlädt. Allerdings findet das Singen nicht – so wie es früher oft der Fall war – in der Halverschen Mark statt, sondern am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr- Löschgruppe Hahnenberg in Feldmannshaus.