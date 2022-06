Fest in Radevormwald : MGV Hahnenberg feiert erstmals „Midsommar“

In skandinavischen Ländern wird „Midsommar“ ausgiebig gefeiert. Und wenn die Musik erklingt, tanzen alle mit. Foto: dpa-tmn/Isabelle Modler

Hahnenberg Der Männergesangsverein (MGV) Hahnenberg lädt im Juli zu einem zweitägigen Fest nach schwedischem Vorbild ein. Mit von der Partie ist auch die Freiwillige Feuerwehr – Löschgruppe Hahnenberg.

„Midsommar“ – dieses Fest kennen Urlauber beispielsweise aus Schweden. Dort ist es ein großes Ereignis, das mit Familie, Freunden und Nachbarn gefeiert wird.

Der Männergesangsverein (MGV) Hahnenberg will diese skandinavische Tradition nun auch im Bergischen aufgreifen und lädt für Freitag, 15., und Samstag, 16. Juli, dazu ein. „Der MGV Hahnenberg und die Freiwillige Feuerwehr – Löschgruppe Hahnenberg – haben ihr Sommerfest-Konzept verändert“, erklärt dazu Vereinssprecher Thomas Dietz. Die Veranstaltung findet auch nicht mehr auf der Festwiese an der Eich statt, sondern am Gerätehaus der Feuerwehr in Feldmannshaus an der Bundesstraße 229 direkt gegenüber dem Aldi-Lager. Dort fand auch jüngst das Pfingstsingen des MGV statt.

Die Vorbereitungen zu dem Fest nach schwedischem Vorbild sind im vollem Gange, berichtet Dietz. „Regelmäßig finden Festausschuss-Sitzungen statt, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg wird.“ Vieles wurde schon veranlasst, damit auch alles gut läuft, denn es muss an so vieles gedacht werden, betonen die Hahnenberger.

Am Freitag, 15. Juli, wird DJ Mario Enneper und am Samstag die Liveband „Double-Music“ jeweils ab 20 Uhr für die richtige Musik sorgen. Nach der Live-Musik am Samstag hält der DJ ordentlichen Partysound bereit. „Es ist zwar für uns alle sehr anstrengend, es macht aber auch riesig Spaß, weil in den vergangenen Jahren immer tolle Stimmung auf unserem Sommerfest herrschte. Wenn die Gäste zufrieden sind, sind wir es auch“, berichtet der Pressesprecher. Auf jeden Fall sollten sich die Radevormwalder und andere Freunde guter Events den Termin vormerken.