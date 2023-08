Freiwillige Feuerwehr in Radevormwald Wettkampf um das begehrte Bierfass

Aktuell, berichteten Rittinghaus, Schmidt und Einheitsführer Christian Ree, besteht die Remlingrader Einheit aus 18 Aktiven, darunter zwei Frauen. „Wir sind damit eine der kleinsten Einheiten, aber dafür sehr gut aufgestellt“, lobte Schmidt. Auch für Nachwuchs in den Reihen der ehrenamtlichen Lebensretter werde gesorgt. Derzeit seien sechs bis sieben Kinder aus Remlingrade bei der Kinderfeuerwehr, drei bis vier Jugendliche in der Jugendwehr, die möglicherweise in den kommenden vier bis fünf Jahren in die aktive Einheit eintreten könnten. Technische Einsätze, Hochwasser oder umgestürzte Bäume auf der Straße sind häufige Einsätze. „Als Einheit sind wir auch auf Waldbrände spezialisiert und haben in unseren Reihen sogar Kameraden, die im Strahlenschutz geschult sind, obwohl wir vor Ort nicht die Ausrüstung dafür haben“, erklärte Schmidt. Alles in allem sei die Remlingrader Einheit aber gut aufgestellt.