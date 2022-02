Baugebiet in Radevormwald : Meilenstein für das Projekt Karthausen

Blick auf das Neubaugebiet in Karthausen. Es liegt nahe der Bundesstraße 229 in Nachbarschaft der Ortschaft Herbeck. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Karthausen wird kommen, die 25 Tagesordnungspunkte in der Sache wurden fast durchgängig nur mit Gegenstimmen der Grünen-Fraktion, die nur bei einzelnen Punkten dafür stimmte, angenommen. Die Vertreter der AL waren nicht vor Ort.

Baugebiet in Radevormwald : UWG warnt vor Versiegelung in Karthausen

Zuvor hatte Kathi Hentzschel vom Bergischen Naturschutzverein noch die Gelegenheit genutzt, um in der Fragestunde für Einwohner, einige Fragen zum geplanten Regenüberlaufbecken in Karthausen zu stellen. Darin ging es vor allem darum, ob Sorge getragen werde, dass die wasserführenden Schichten im Hang, die die Quelltöpfe und den Karthauser Bach speisen würden, sich nicht dadurch neue Abflusswege suchen würden – und ob noch eine Querschnittszeichnung des geplanten Beckens inklusive des Geländes westlich der L 81 angelegt würde. „Eine solche Zeichnung wird es nicht geben, sie war nicht vorgesehen und wird daher auch nicht angefertigt. Und bezüglich des Regenüberlaufbeckens und es Bachlaufs – hier werden wir mit Lehmschichten arbeiten, um so den Erhalt des Baches zu gewährleisten“, hieß es hierzu aus der Verwaltung – was Hentzschel zufriedenstellte.