Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey : Mehrheit will ökologische Wirtschaft

Mehrheit will ökologische Wirtschaft

Radevormwald Sven Wolf sieht sich durch aktuelle Umfrage bestätigt, dass die Mehrheit der Menschen in der Region einen ökologischen und digitalen Umbau der Wirtschaft wünschen.

Der SPD-Landtagsabgeordnete für Radevormwald und Remscheid, Sven Wolf, sieht sich in einer aktuellen Umfrage in der Überzeugung bestätigt, dass die Mehrheit der Menschen in der Region einen ökologischen und digitalen Umbau der Wirtschaft wünschen. Der Sozialdemokrat verweist auf eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey im Auftrag der SPD-Landtagsfraktion.