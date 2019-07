Politik in Radevormwald : Mehrheit stimmt für strengere Rats-Regeln

Der Blick in den großen Sitzungssaal des Bürgerhauses vor dem Beginn der Ratssitzung am Dienstag. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Nach einer kontroversen Diskussion hat der Rat den Antrag von CDU und SPD zur Änderung der Geschäftsordnung beschlossen. So soll die Zahl und Länge der Redebeiträge begrenzt und disziplinloses Verhalten sanktioniert werden.

Es war eine Ratssitzung, in der es vor allem um den Rat selber ging. Am Dienstag wurde im Großen Saal des Bürgerhauses teils heftig darüber gestritten, ob das Gremium eine strengere und straffere Geschäftsordnung braucht. CDU und SPD hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. Am Ende stimmten 26 der Ratsmitglieder dafür – eine klare Mehrheit, zu der auch die Fraktion der Grünen zählte. Die zehn Nein-Stimmen kamen von den Fraktionen der Alternativen Liste und der FDP, sowie UWG-Ratsherr Armin Barg, Thomas Lorenz (RUA) und die fraktionslosen Mitglieder Fritz Ullmann und Axel Michalides.

Bürgermeister Johannes Mans hatte vor der Debatte klar gemacht, dass er von Amts wegen zur Neutralität verpflichtet sei und sich daher der Stimme enthalten werde. Er bat die Ratsmitglieder um eine sachliche Debatte.

Info Gegen Fahnen, Logos und Transparente Weiterer Antrag Die Fraktion der Grünen brachte noch einen weiteren Antrag zur Geschäftsordnung des Rates ein. So sollen politische Symbole wie Fahnen, Logos und Transparente aus dem Ratssaal verbannt werden. Gerichtet ist dies offensichtlich gegen Fritz Ullmann (Linkes Forum), der mit dem Schwenken einer roten Fahne auf sich aufmerksam macht, wenn er das Wort ergreifen möchte. Auch dieser Antrag fand eine Mehrheit.

Dietmar Busch, der Fraktionsvorsitzende der CDU, begründete daraufhin in einer Ansprache, warum die beiden großen Fraktionen sich zu diesem Schritt entschlossen hatten. „Eine Änderung der Geschäftsordnung war längst überfällig. Eine Debattenkultur in dieser Art habe ich noch nie erlebt. Sämtliche Appelle an die Disziplin wurden ignoriert.“ Busch beklagte ein „respektloses Verhalten gegen die Fraktionen und die Mitarbeiter der Verwaltung“. Politischer Nachwuchs werde durch die überlangen Sitzungen abgeschreckt.

Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Fraktion der Alternativen Liste. Deren Fraktionsvorsitzender Rolf Ebbinghaus konterte mit scharfen Worten. Bei dem Antrag der CDU und SPD gehe es „ausschließlich um Machtausübung“. Die großen Fraktionen wollten sich den Löwenanteil der Redezeit aneignen, nach der Maxime „Regeln gelten nie für die Mächtigen“. Ebbinghausen meinte, was junge Politiker abhalte, sei eher dieser Mangel an respekvollem Umgang mit kleineren Fraktionen. Auch Fritz Ullmann (Linkes Forum) warf CDU und SPD vor, die demokratischen Regeln im Rat anzugreifen und kündigte an: „Wir werden das im Kommunalwahlkampf zum Thema machen.“

Widerspruch kam von der Fraktion Bündnis 90/Grüne. „Wir sehen hier keinen Angriff auf die Demokratie“, erklärte die Fraktionsvorsitzende Elisabeth Pech-Büttner. „Vielmehr halten wir den Antrag für einen Schritt zur sachgemäßen Behandlung von Themen.“ Auch Dietmar Stark, Fraktionschef der SPD, wies die Behauptung, es werde die Demokratie beschädigt, deutlich zurück. Er rechnete vor, dass letztlich die kleinen Fraktionen von den Regelungen profitieren würden.

Der CDU/SPD-Antrag sieht vor, dass die Redezeit jedes Ratsmitglied für jeden Punkt der Tagesordnung höchstens fünf Minuten beträgt. Ein Ratsmitglied soll höchstens zweimal zum selben Punkt der Tagesordnung sprechen dürfen. Jede Fraktion erhält darüber hinaus für die gesamte Ratssitzung einschließlich Zwischenfragen eine weitere Redezeit von zehn Minuten, Diese erhöht sich ab fünf Ratsmitgliedern einer Fraktion um weitere zehn Minuten und ab zehn Ratsmitgliedern nochmals um weitere fünf Minuten. Fraktionslose Mitglieder erhalten eine weitere Redezeit von fünf Minuten. Nicht betroffen von diesen Regelungen sollen Anträge zur Geschäftsordnung, die Erläuterung von Anträgen und Verständnisfragen sein.

Die neuen Regeln geben dem Bürgermeister zudem mehr Möglichkeiten, gegen ungebührliches Verhalten vorzugehen, beispielsweise mit einem Ordnungsruf, wenn ein Redner vom Thema abschweift. Bei besonders groben Verstößen können Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung gekürzt und das Ratsmitglied für zwei weitere Sitzungen „gesperrt“ werden.